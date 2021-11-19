Російська Федерація дестабілізує ситуацію в Україні на інформаційному та дипломатичному фронтах.

Про це міністр оборони Олексій Рєзніков повідомив під час спілкування з журналістами в українському посольстві у Вашингтоні.

Очільник відомства стверджує, що інформаційні атаки Москви покликані провокувати паніку задля дестабілізації ситуації всередині України. Бонусом Росія дестабілізує ситуацію в Європі.

– Ще один фактор – це скупчення озброєнь біля нашого кордону для нарощування сигналу страху. Наша розвідка аналізує це вже восьмий рік. Тактика дуже проста: проводяться військові навчання, звозять техніку і людей, навчання завершуються, люди повертаються в місця дислокації, а техніка і озброєння залишаються для майбутнього потенційного розгортання, – пояснює Резніков.

На дипломатичному фронті, каже міністр оборони, РФ створює напругу вустами російських дипломатів у тих країнах, де вони перебувають.

Зокрема, відбувається тиражування наративу, нібито Україна порушує Мінські домовленості.

Такі дії, переконаний Резніков, створюють підстави для будь-якої можливої реакції.