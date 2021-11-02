Главное управление разведки Минобороны по состоянию на 1 ноября не фиксирует перемещения войск, его приближения или нетипичного увеличения на границе Украины.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире Свободы слова на ICTV.

Таким образом заместитель главы ведомства опровергла информацию иностранных СМИ о концентрации вооруженных сил РФ у границы с Украиной.

– Военная разведка постоянно ведет наблюдение за действиями войск государства-агрессора, за количественным изменением, за перемещением этих войск, за приближением к государственной границе, – подчеркнула Анна Маляр.

Поэтому, утверждает заместитель министра, прежде чем информация появится в прессе или социальных медиа, сначала она появляется у военной разведки и военно-политического руководства Украины, которое может вовремя принять решение.

– То, что сейчас происходит, трактуется как плановые мероприятия в рамках перемещения войск после завершения обучения, – говорит Анна Маляр.

По ее словам, случаи информационной провокации не единичны и их постоянно фиксируют накануне политических встреч или определенных событий.