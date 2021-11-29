Убийство экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова: суд объявит приговор 1 декабря

Суд присяжных Шевченковского районного суда Киева по делу об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, заслушав всех участников процесса, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора, который должен быть оглашен 1 декабря.

Прокуратура требует признать виновными в пособничестве совершению умышленного убийства Вороненкова по корыстным мотивам группой лиц, совершенном по заказу (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УКУ) двух обвиняемых и назначить им наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому.

Кроме того, одному из них дополнительно назначить 3 года лишения свободы (ч. 1 ст. 263 УК Украины) за незаконное хранение оружия.

Оба обвиняемых свою вину не признают.

Досудебное расследование по делу об убийстве Вороненкова завершилось в мае 2018 года. Тогда было объявлено о подозрении организатору и пяти участникам этого преступления. Их действия квалифицированы по статье умышленное убийство, а также незаконное обращение с оружием.

Экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года. Вероятным убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. Киллер скончался на операционном столе. У него было ранение головы.

А заказчиком – Владимир Тюрин – бывший муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой.