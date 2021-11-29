Вбивство екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова: суд оголосить вирок 1 грудня

Суд присяжних Шевченківського районного суду Києва у справі про вбивство екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, заслухавши усіх учасників процесу, видалився до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, який мають оглосити 1 грудня.

Прокуратура вимагає визнати винними у пособництві скоєнню умисного вбивства Вороненкова з корисливих мотивів групою осіб, вчиненому на замовлення (ч. 5 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ) двох обвинувачених та призначити їм покарання у вигляді 12 років позбавлення волі кожному.

Окрім того, одному з них додатково призначити 3 роки позбавлення волі (ч. 1 ст. 263 КК України) за незаконне зберігання зброї.

Обоє обвинучені свою провину не визнають.

Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося ще у травні 2018 року. Тоді було повідомлено про підозру організатору та п’ятьом учасникам цього злочину. Їхні дії кваліфіковані за статтею умисне вбивство, а також незаконне поводження зі зброєю.

Екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова застрелили в центрі Києва 23 березня 2017 року. Ймовірним убивцею виявився уродженець Севастополя Павло Паршов. Кілер помер на операційному столі. У нього було поранення голови.

А замовником – Володимир Тюрін – колишній чоловік вдови Вороненкова Марії Максакової.