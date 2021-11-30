Он является самой главной мишенью для РФ – Арестович о Бутусове

Спикер ТКГ Алексей Арестович объяснил, почему журналисту Юрию Бутусову может угрожать опасность.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV Арестович предложил взглянуть на ситуацию глазами президента РФ Владимира Путина. По этой аналогии журналист является лучшей жертвой для того, чтобы вызвать политический кризис в стране.

– Вот я собрал 100 тыс. войска на границах Украины и думаю, напасть или не напасть. И в каких условиях лучше нападать — когда она дружески ожидает нападения и готовится, или когда раздор, война, массовые беспорядки и так далее? Конечно, во втором. Тогда, а как повлечь политический кризис и массовые беспорядки? Надо что-нибудь искать. Обычно в стране, где был Гонгадзе, лучшая жертва – это журналист, который может всколыхнуть общество.

Арестович подчеркнул, что Бутусов сейчас является журналистом, который у всех “на слуху”. Он вступил в конфликт с президентом Владимиром Зеленским и открыто критикует власть.

– Кого выбирать как мишень? Я бы выбрал Бутусова, будь на месте Путина.

Спикер ТКГ отметил, что таким заявлением спасает жизнь Бутусову.

– Самой главной мишенью он является для Российской Федерации сейчас, которая ищет любой повод.

О том, что Бутусову угрожает опасность, Алексей Арестович написал на своей странице Facebook. Он заявил, что будет просить для журналиста государственную охрану.

Недавно Бутусов попал в скандал из-за видео, где он стреляет из гаубицы якобы в сторону оккупантов на Донбассе. Журналист опубликовал его в Facebook специально ко дню памяти жертв Голодомора.

На инцидент отреагировали в Министерстве обороны, а Государственное бюро расследований открыло производство.