Він є найголовнішою мішенню для РФ – Арестович про Бутусова

Спікер ТКГ Олексій Арестович пояснив, чому журналісту Юрію Бутусову може загрожувати небезпека.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV Арестович запропонував поглянути на ситуацію очами президента РФ Володимира Путіна. За цією аналогією журналіст є найкращою жертвою для того, щоб спричинити політичну кризу у країні.

– От я зібрав 100 тис. війська на кордонах України і думаю, напасти чи не напасти. І в яких умовах краще нападати – коли вона дружньо чекає нападу та готується, чи коли розбрат, війна, масове безладдя і так далі? Звісно, що в другому. Тоді, а як спричинити політичну кризу та масове безладдя? Треба щось шукати. Зазвичай у країні, де був Гонгадзе, найкраща жертва – це журналіст, яка може сколихнути суспільство.

Арестович наголосив, що Бутусов зараз є журналістом, який в усіх “на слуху”. Він вступив у конфлікт з президентом Володимиром Зеленським і відкрито критикує владу.

– Кого вибирати як мішень? Я б вибрав Бутусова, якби був на місці Путіна.

Спікер ТКГ зауважив, що такою заявою рятує життя Бутусову.

– Найголовнішою мішенню він є для Російської Федерації зараз, яка шукає будь-якого приводу.

Про те, що Бутусову загрожує небезпека, Олексій Арестович написав на своїй сторінці на Facebook. Він заявив, що проситиме для журналіста державну охорону.

Нещодавно Бутусов потрапив у скандал через відео, де він стріляє з гаубиці нібито у бік окупантів на Донбасі. Журналіст опублікував його у Facebook спеціально до дня пам’яті жертв Голодомору.

На інцидент відреагували у Міністерстві оборони, а Державне бюро розслідувань відкрило провадження.