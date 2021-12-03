Благодаря экономическому паспорту украинские дети смогут получить от добычи недр минимум $10-12 тыс.

Об этом в эфире программы Право на власть сообщил глава депутатской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия.

— Ориентировочно 350 тыс. детей рождаются в Украине ежегодно… Мы прогнозируем на сегодня, что каждый ребенок получит где-то как минимум $10-12 тыс. Если будет благоприятная ситуация, это, может, будет до $15-20 тыс. на выходе.

По словам Арахамии, будут применены соответствующие механизмы, чтобы через некоторое время гривна не обесценивалась.

– Там есть соответствующие механизмы. Потому что мы привязались не к конкретным деньгам, а к минимальным заработным платам, потому что она индексируется и учитывает инфляционные процессы. К тому же, эти деньги государство может использовать, пока они накапливаются, в облигации внутреннего займа для того, чтобы иметь доходность и компенсировать инфляционные процессы.

Глава фракции Слуга народа рассказал, что планируется три способа использования средств. Первый вариант – оплатить образование, второй – приобрести жилье, а третий – перечислить средства на персональный пенсионный счет.

– Мы считаем, что этого все равно недостаточно. Но это первые шаги, которые до этого никто не предпринимал, для того чтобы наши дети никуда не ехали, чтобы они имели здесь и жилье, и достойное образование, и другое.

1 декабря президент Украины во время выступления в Верховной Раде заявил, что внесет законопроект об экономическом паспорте украинца.

Благодаря ему, украинские дети смогут получать средства за использование недр на персональные счета. Деньги можно использовать после совершеннолетия.

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