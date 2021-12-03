Кожна дитина отримає мінімум $10-12 тис.: Арахамія про економічний паспорт

Завдяки економічному паспорту українські діти зможуть отримати від видобутку надр мінімум $10-12 тис.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова депутатської фракції партії Слуга народу Давид Арахамія.

– Орієнтовно 350 тис. дітей народжуються в Україні щороку… Ми прогнозуємо станом на зараз, що кожна дитина отримає десь як мінімум $10-12 тис. Якщо буде сприятлива ситуація, це, може, буде до $15-20 тис. на виході.

За словами Арахамії, будуть застосовані відповідні механізми, щоб через деякий час гривня не знецінювалася.

– Там є відповідні механізми. Бо ми прив’язалися не до конкретних грошей, а до мінімальних заробітних плат, тому що вона індексується та враховує інфляційні процеси. До того ж ці гроші держава може використовувати, поки вони накопичуються, в облігації внутрішньої позики для того, щоб мати дохідність та компенсувати інфляційні процеси.

Голова фракції Слуга народу розповів, що планується три способи використання коштів. Перший варіант – сплатити за освіту, другий – придбати житло, а третій – перерахувати кошти на персональний пенсійний рахунок.

– Ми вважаємо, що цього все одно недостатньо. Але це перші кроки, які до цього ніхто не робив, для того, щоб наші діти нікуди не їхали, щоб вони мали тут і житло, і гідну освіту та інше.

1 грудня президент України під час виступу у Верховній Раді заявив, що внесе законопроект про економічний паспорт українця.

Завдяки йому українські діти зможуть отримувати кошти за використання надр на персональні рахунки. Гроші можна буде використати після повноліття.

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