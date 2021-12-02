Украина готова дать отпор: как военные готовятся к возможному вторжению

В Украине состоялись беспрецедентные учения на полигоне Широкий Лан. Там собралось фактически все высшее военное командование Украины. Тестировали Javelin и Bayraktar, отрабатывали основные боевые маневры ночного сражения.

Как оценивают угрозу военные в случае возможного вторжения России? Что есть у украинской армии на случай полномасштабного вторжения? И чем еще поможет Запад?

На военном полигоне Николаевской области — атмосфера полной секретности. Один за другим прибывают иностранные военные атташе и все армейское руководство Украины. У них особая миссия: принимают большую домашнюю работу. Анализируют, сколько чего новейшего освоило украинское войско за этот год.

Демонстрация сноровки управления Javelin — первый пункт в суммировании. Их в ВСУ проводят каждый год. Но сейчас ситуация особенная.

Разговоры о стягивании российских войск к украинской границе перешли от политических предположений к фактажным новостям. Расследователи международной группы Conflict Intelligence Team опубликовали реально настораживающие данные.

Иностранные разведки и аналитики в один голос заявляют – северные соседи уже разместили вблизи границы более 90 тыс. военных. Называются даже даты возможного вторжения — сразу после нового года.

Поэтому вопрос, чем защищаться и что может противопоставить украинская армия — ключевой вызов времени.

К примеру, благодаря Bayraktar, разведка информацию получает в реальном времени. Так управлять сражением можно с минимальными потерями для себя, и максимальным поражением противника.

Опыт Донбасса показывает, что большинство боев происходит обычно ночью, потому очень важно отработать все упражнения именно в темное время суток.

Танков на передовой давно нет – они запрещены Минскими договоренностями. Но в случае атаки важно быть готовым к бою — в любой момент.

В условиях реальной войны нет неважных навыков — до автоматизма доводят малейшее движение.

Нашим ребятам дает большие преимущества опыт реальных боевых действий. На этом акцентировали даже иностранные инструкторы во время совместных учений с НАТО.

Бен Ходжес, генерал вооруженных сил США в запасе, подчеркнул, что среднестатистический украинский солдат гораздо лучше любого российского солдата. За последние годы они не перестают демонстрировать несокрушимость и способность адаптироваться. Поэтому, когда речь идет о Вооруженных силах, они смогут защитить Украину.

В случае масштабной угрозы национальной безопасности президент может призвать и резервистов. Их в Украине более 200 тыс., и у многих — боевой опыт Донбасса.

Западные партнеры несколько активизировались в ответ на обострение вблизи украинской границы. Вашингтон и Лондон заговорили о необходимости дополнительной помощи вооружением. На этот раз речь идет о вертолетах Ми-17, которые, по иронии судьбы, Америка закупила у россиян. Для войны в Афганистане. Но сейчас самая горячая точка – Украина. Также планируют передать новейшее стрелковое оружие и противовоздушные ракетные комплексы Стингер.

Кроме того, после модернизации из Соединенных Штатов в одесский порт прибыли еще два катера типа Айленд.

Укрепление черноморского направления, где Россия может нанести удар – еще одна стратегическая задача.

Кремль пытается диктовать свои правила игры. К примеру, размещает у границ свои ракетные комплексы Искандер.

Хватит ли оснащения Украине? Андрей Малиновский, командующий ракетными войсками и артиллерией ВСУ, уверяет, что нам есть чем отвечать, наши армейцы знают их тактику действий. У нас есть мотивированный личный состав, есть оружие, способное уничтожить или подавить те же батареи Искандеров на стартовых огневых позициях.

К тому же принят на вооружение беспилотный авиационный комплекс ПД-2, характеристики которого позволяют вести разведку в глубине позиций противника — именно в тех районах, где, возможно, разворачивается батарея Искандер.

Но в этой гибридной войне оружие бывает не только железным. Лукашенко, создающий союзное государство с Путиным, атаковал границы Евросоюза с помощью живых людей — мигрантов с Востока.

Реальная угроза перенаправления этой силы в Украину требует немедленной концентрации еще и на белорусской границе. Через неделю после мигрантского армагедона пограничная служба подтянула резервы, и в рамках усиления охраны государственной границы началась активная фаза совместной специальной пограничной операции Полесье.

Главная цель — не пропустить нелегалов из Беларуси в Украину. Причем сделать это нужно так, чтобы им не навредить.

Но если уж первую линию обороны преодолеют, на второй нарушителей будут ждать нацгвардейцы.

К обороне приграничных территорий привлечена и полиция. И здесь — тоже не без международной помощи. Французские вертолеты Н-125 уже на службе Украины. Они оснащены камерами, способными контролировать рубежи государства днем ​​и ночью. Видео с камер сразу передается в наземный командный пункт.

Этот год сделал ВСУ сильнее. Новейшего оружия становится больше, навыки ведения боя оттачиваются. Но все как один военные эксперты заявляют: не менее важна сплоченность общества и готовность отстаивать собственную страну.