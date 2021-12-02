Україна готова дати відсіч: як військові готуються до можливого вторгнення

В Україні відбулися безпрецедентні навчання, на полігоні Широкий Лан. Там зібралося фактично усе вище військове командування України. Тестували Javelin та Bayraktar, відпрацьовували основні бойові маневри нічного бою.

Як оцінюють загрозу військові у разі можливого вторгнення Росії? Що має українська армія на випадок повномасштабного вторгнення? Та чим ще допоможе Захід?

На Військовому полігон на Миколаївщині атмосфера повної секретності. Один за Одним прибувають іноземні військові аташе та все армійське керівництво України. У них особлива місія: приймають велику домашню роботу. Аналізують, скільки чого новітнього опанувало українське військо за цей рік.

Демонстрація вправності управління Джавелінами — перший пункт у підсумовуванні. Їх у ЗСУ проводять щороку. Але нині ситуація особлива.

Розмови про стягування російських військ до українського кордону перейшли від політичних припущень до фактажних новин. Розслідувачі міжнародної групи Conflict Intelligence Team опублікували дані, що реально насторожують.

Іноземні розвідки та аналітики в один голос заявляють – північні сусіди уже розмістили поблизу кордону понад 90 тис. військових. Називаються навіть дати можливого вторгнення – одразу після нового року.

Тож, питання чим захищатись і що може протиставити українська армія — ключовий виклик часу.

Наприклад, завдяки Байрактару, розвід інформацію отримують в реальному часі. Так керувати боєм можна з мінімальними втратами для себе та максимальним ураженням супротивника.

Досвід Донбасу показує, що більшість боїв відбуваються саме вночі, тому дуже важливо відпрацювати всі вправи саме у темний час доби.

Танків на передовій давно немає – вони заборонені мінськими домовленостями. Але в разі атаки важливо бути готовим до бою – в будь-яку мить.

В умовах реальної війни нема неважливих навичок, до автоматизму доводять найменший рух.

Нашим хлопцям надає великих переваг досвід реальних бойових дій. На цьому акцентували навіть іноземні інструктори під час спільних навчань з НАТО.

Бен Ходжес, генерал збройних сил США в запасі підкреслив, що середньостатистичний український солдат набагато кращий за будь-якого російського солдата. За останні роки вони не припиняють демонструвати незламність та здатність адаптуватися. Тож коли йдеться про Збройні сили, вони зможуть захистити Україну.

У разі масштабної загрози національній безпеці президент може призвати й резервістів. Їх в Україні понад 200 тис. І у багатьох – бойовий досвід Донбасу.

Західні партнери трохи активізувалися на загострення на українському кордоні. Вашингтон та Лондон заговорили про необхідність додаткової допомоги озброєнням. Цього разу йдеться про гелікоптери Мі-17, які, як за іронією долі, Америка закупила в росіян. Для війни в Афганістані. Але наразі найгарячіша точка – Україна. Також планують передати новітню стрілецьку зброю та протиповітряні ракетні комплекси Стінгер.

Окрім того, після модернізації зі Сполучених Штатів, до одеського порту прибули ще два катери типу Айленд.

Укріплення чорноморського напрямку, де Росія може завдавати удару – ще одна стратегічна задача.

Кремль намагається диктувати свої правила гри. Приміром, розміщує біля кордонів свої ракетні комплекси Іскандер.

А чи вистачить оснащення Україні? Андрій Маліновський, командувач ракетних військ та артилерії ЗСУ, наголосив, що нам є чим відповідати, тому що ми наші армійці знають їхню тактику дій. У нас є мотивований особовий склад, є зброя, здатна знищити або подавити ті ж самі батареї Іскандерів на стартових вогневих позиціях.

До того ж прийнятий на озброєння безпілотний авіаційний комплекс ПД-2, характеристики якого дозволяють вести розвідку в глибині противника саме в тих районах, де можливо буде розгортатися батарея Іскандер.

Та у цій гібридній війні зброя буває не лише залізною. Лукашенко, який створює союзну державу з Путіним, атакував кордони Євросоюзу за допомогою живих людей – мігрантів зі Сходу.

Реальна загроза перенаправлення цієї сили на Україну вимагає негайної концентрації ще й на білоруському кордоні. За тиждень після мігрантського армагеддону прикордонна служба підтягнула резерви та в рамках посилення охорони державного кордону розпочалася активна фаза спільної спеціальної прикордонної операції «Полісся».

Головна мета – не пропустити нелегалів з Білорусі до України. При чому зробити це треба так, аби їм не зашкодити. Але якщо вже першу лінію оборони здолають, на другій порушників чекатимуть нацгвардійці.

До оборони прикордонних територій залучена й поліція. І тут теж не без міжнародної допомоги. Французькі гвинтокрили Н-125 вже на службі України. Вони оснащені камерами здатними контролювати рубежі держави вдень і вночі. Відео з камер одразу передається до наземного командного пункту.

Цей рік зробив ЗСУ сильнішими. Новітньої зброї додається, навички ведення бою відточуються. Але усі як один військові експерти кажуть: не менш важлива згуртованість суспільства та готовність відстоювати власну країну.