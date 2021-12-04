Немецкие СМИ обнародовали планы Кремля по вероятному вторжению в Украину

В последние дни Российская Федерация угрожала, что война против Украины может оказаться неизбежной, если власть не пойдет на уступки Кремлю.

Немецкие СМИ получили данные о возможном нападении России на Украину. По данным западной разведки, вторжение планируется в три этапа в начале 2022 года.

По данным издания Bild, президент России Владимир Путин планирует привлечь 175 тыс. солдат для захвата около двух третей территории Украины.

Фаза 1: Юг

На первом этапе РФ планирует отрезать юг Украины от моря, оставив страну без снабжения. Анонимный офицер западной разведки заявил, что Россия намерена использовать десантные корабли, которые весной переместили с Балтийского моря, для транспортировки танков и войск из Крыма в окрестные территории Одессы.

Другой военный заявил, что страна-агрессор может провести десантную операцию к востоку от Одессы — между населенными пунктами Фонтанка и Коблево.

Солдаты могут попытаться передвигаться от северных территорий вблизи Одессы в Приднестровье. Если бы им удалось это сделать, тогда Одесса могла быть окруженной.

В Херсонской области вдоль Днепра будут находиться воздушно-десантные силы, перекрыв поставки. Тогда российские танковые подразделения будут передвигаться на запад из Донбасса, после чего разделятся, направляясь в Запорожье и Крым.

Если бы России удалось это сделать, весь юг Украины находился бы под контролем Кремля, а Путин построил бы коридор от России до границы НАТО с Румынией.

Фаза 2: Северо-восток

В то же время, российская авиация и баллистические ракеты будут пытаться ослабить военный потенциал Украины.

Танки попытаются пересечь границу в Луганской и Харьковской областях, продвинуться в большие города Днепра и Полтавы. Армия РФ может оцепить города, перекрыть поставки электричества или газа для местных жителей.

Фаза 3: Киев

Если Беларусь решится, тогда Россия сможет окружить Киев с севера Украины. РФ попытается прервать поставки с западных территорий Украины, пройдя по линии Коростень-Умань.

Армия Кремля попытается вторгнуться в Киев с северных территорий. Чиновники не уверены, примет ли участие Беларусь и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко в российской агрессии.

Если план сработает, то Россия может захватить около двух третей территории Украины. По словам анонимных источников, союзники рассматривают возможности снабжения оружия в Украину.

Разведка США о планах России

По данным американской разведки, Россия может атаковать Украину на нескольких фронтах одновременно уже в начале 2022 года. Президент РФ Владимир Путин намерен привлечь до 175 тысяч солдат.

Кремль может использовать обманные маневры с передвижением около 100 батальонных тактических групп, использовать артиллерию и бронетехнику, оставить оборудование на тренировочных объектах и атаковать Украину.