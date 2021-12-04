Німецькі ЗМІ оприлюднили плани Кремля щодо ймовірного вторгнення в Україну

Останніми днями Російська Федерація погрожувала, що війна проти України може стати неминучою, якщо влада не піде на поступки Кремлю.

Німецькі ЗМІ отримали дані щодо можливого нападу Росії на Україну. За даними західної розвідки, вторгнення планується у три етапи на початку 2022 року.

За даними видання Bild, президент Росії Володимир Путін планує залучити 175 тис. солдатів для захоплення близько двох третин території України.

Фаза 1: Південь

На першому етапі РФ планує відрізати південь України від моря, залишивши країну без постачання. Анонімний офіцер західної розвідки заявив, що Росія має намір використати десантні кораблі, які навесні перемістили з Балтійського моря, для транспортування танків та військ з Криму до навколишніх територій Одеси.

Інший військовий заявив, що країна-агресор може провести десантну операцію на схід від Одеси – між населеними пунктами Фонтанка та Коблеве.

Солдати можуть спробувати пересуватися від північних територій поблизу Одеси до Придністров’я. Якщо їм вдалося б це зробити, тоді Одеса могла бути оточеною.

Водночас у Херсонській області вздовж Дніпра перебуватимуть повітряно-десантні сили, перекривши постачання. Тоді російські танкові підрозділи пересуватимуться на захід з Донбасу, після чого розділяться, прямуючи до Запоріжжя та Криму.

Якщо Росії вдалося це зробити, весь південь України перебував би під контролем Кремля, а Путін побудував би коридор від Росії до кордону НАТО з Румунією.

Фаза 2: Північний схід

Водночас російська авіація та балістичні ракети намагатимуться послабити військовий потенціал України.

Танки спробують перетнути кордон у Луганській та Харківській областях, просунутися до великих міст Дніпра та Полтави. Армія РФ може оточити міста, перекрити постачання електрики чи газу для місцевих жителів.

Фаза 3: Київ

Якщо Білорусь наважиться, тоді Росія зможе оточити Київ з півночі України. РФ спробує перервати постачання з західних територій України, пройшовши до лінії Коростень-Умань.

Армія Кремля спробує вторгнутися у Київ з північних територій. Посадовці не впевнені, чи братиме участь Білорусь та самопроголошений президент Олександр Лукашенко у російській агресії.

Якщо план спрацює, тоді Росія може захопити близько двох третин території України. За словами анонімних джерел, союзники розглядають можливості постачання зброї в Україну.

Розвідка США про плани Росії

За даними американської розвідки, Росія може атакувати Україну через декілька фронтів вже на початку 2022 року. Президент РФ Володимир Путін має намір залучити до 175 тис. солдатів.

Кремль може використовувати обманні маневри з пересуванням близько 100 батальйонних тактичних груп, використати артилерію та бронетехніку, залишити обладнання на тренувальних об’єктів та атакувати Україну.