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Факты / Мир

Россию ждут санкции, которых еще не было: Нуланд о реакции США и НАТО на агрессию против Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
вікторія нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в среду, 1 декабря, заявила, что Россию ждут санкции, которых ранее еще не было, в случае, если она вновь решит проявить агрессию против Украины. 

Так, она подчеркнула, что США и НАТО поддерживают Украину в стремлениях мирного переходного периода. 

– Мы решительны в своем послании к Москве. Если они будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы на агрессию против Украины, это будет встречено серьезными экономическими и политическими санкциями, которых еще не было ранее, – заявила Нуланд во время Kyiv Security Forum 1 декабря.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД НАТО обсудили введение новых санкций против России в случае агрессии в Украине.

Фото: Depositphotos

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