Замгоссекретаря США Виктория Нуланд в среду, 1 декабря, заявила, что Россию ждут санкции, которых ранее еще не было, в случае, если она вновь решит проявить агрессию против Украины.

Так, она подчеркнула, что США и НАТО поддерживают Украину в стремлениях мирного переходного периода.

– Мы решительны в своем послании к Москве. Если они будут делать шаги, направленные на дестабилизацию Украины и используют свои силы на агрессию против Украины, это будет встречено серьезными экономическими и политическими санкциями, которых еще не было ранее, – заявила Нуланд во время Kyiv Security Forum 1 декабря.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД НАТО обсудили введение новых санкций против России в случае агрессии в Украине.