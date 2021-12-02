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Факты / Украина / Политика

США и Украина работают над пакетом сдерживания российской агрессии – Кулеба

Валентина Летяк редактор ленты
Кулеба і Блінкен

Разработка совместного комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Это главная тема, которая поднималась на переговорах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшихся в Стокгольме.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

– Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США, – отметил украинский дипломат.

 

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предупредила РФ о том, что ее ожидают санкции, которых раньше не было, если она снова нападет на Украину.

По ее словам, США и НАТО поддерживают Украину в стремлениях к мирному переходному периоду.

Фото: Дмитро Кулеба

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