США и Украина работают над пакетом сдерживания российской агрессии – Кулеба

Разработка совместного комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Это главная тема, которая поднималась на переговорах министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с госсекретарем США Энтони Блинкеном, состоявшихся в Стокгольме.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter.

– Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткими экономическими санкциями. Мы подтвердили важность прочного стратегического партнерства Украины и США, – отметил украинский дипломат.

Дружня зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Стокгольмі. Працюємо над розробкою комплексного пакету стримування РФ від подальших агресивних дій, включно з жорсткими економічними санкціями. Ми підтвердили важливість міцного стратегічного партнерства України та США. pic.twitter.com/P0mHfkvMHY — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 2, 2021

Накануне заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предупредила РФ о том, что ее ожидают санкции, которых раньше не было, если она снова нападет на Украину.

По ее словам, США и НАТО поддерживают Украину в стремлениях к мирному переходному периоду.

Фото: Дмитро Кулеба