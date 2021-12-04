Амбасадорка України у США Оксана Маркарова впевнена, що лише спільними зусиллями усього демократичного світу можна зупинити ескалацію російської агресії в Україні.

Маркарова нагадала, що російська агресія щодо України триває вже вісім років: це і військові дії на Сході, і окупація Криму.

– На додаток до військової агресії ми стикаємося зі всіма видами гібридного злонаміреного впливу: кібератаки, дезінформаційні кампанії, енергетичні та економічні атаки, – зазначила абасадорка.

Оксана Маркарова підкреслила, що Україна – є мирною країною хліборобів та підприємців, на яку напали, і яка не проявляє агресії, не планує нападати на Росію.

– Все, чого ми прагнемо – миру, безпеки, повернення наших людей додому і наших незаконно вкрадених територій. Теперішня ескалація може бути зупинена тільки спільними зусиллями усього демократичного світу, і лише чітка позиція і дії щодо політичного, економічного та безпекового стримання можуть демотивувати Росію від переходу до чергової агресії, – підкреслила дипломатка.

Вона нагадала, що євроатлантичний курс України закріплено в Конституції, і питання руху України до членства в НАТО стосується виключно України та Альянсу.



– І ніхто сторонній, включно з Росією не має права це зупиняти, – підкреслила Оксана Маркарова.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що на Росію чекають нові санкції, якщо вона нападе на Україну.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розробляють комплексний пакет стримування РФ від подальших агресивних дій, включаючи жорсткі економічні санкції.