У Чехії Комітет із закордонних справ Палати депутатів парламенту ухвалив постанову на підтримку України та запропонував уряду підготувати подальші санкції та кроки, які приймуть у разі нападу Росії на Україну.
Про це йдеться у заяві, опублікованій послом України в Чехії, Євгеном Перебийносом.
Як уточнюється, чеські парламентарії у своїй постанові:
- засудили ескалацію Росією ситуації навколо України, а також систематичні спроби РФ поширити сфери свого впливу на сусідні країни, порушуючи тим самим міжнародне право;
- назвали підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності одним із пріоритетів Чехії з безпеки;
- запропонували чеському уряду налагодити максимально тісне співробітництво в рамках НАТО для запобігання українсько-російському конфлікту, а також надати максимальну підтримку спільним діям у рамках обговорення питання на наступному засіданні Ради ЄС, щоб забезпечити захист від дестабілізуючих дій Російської Федерації;
– Крім того, Комітет запропонував Уряду Чехії підготувати подальші санкції та кроки, які мали б відчутний вплив на Росію та які були б застосовані у разі, якби Росія вдалася до подальшої агресії, – написав він.