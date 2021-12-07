У Чехії Комітет із закордонних справ Палати депутатів парламенту ухвалив постанову на підтримку України та запропонував уряду підготувати подальші санкції та кроки, які приймуть у разі нападу Росії на Україну.

Про це йдеться у заяві, опублікованій послом України в Чехії, Євгеном Перебийносом.

Як уточнюється, чеські парламентарії у своїй постанові:

засудили ескалацію Росією ситуації навколо України, а також систематичні спроби РФ поширити сфери свого впливу на сусідні країни, порушуючи тим самим міжнародне право;

назвали підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності одним із пріоритетів Чехії з безпеки;

запропонували чеському уряду налагодити максимально тісне співробітництво в рамках НАТО для запобігання українсько-російському конфлікту, а також надати максимальну підтримку спільним діям у рамках обговорення питання на наступному засіданні Ради ЄС, щоб забезпечити захист від дестабілізуючих дій Російської Федерації;