Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Політика

Війська РФ на українському кордоні: у Чехії ухвалили постанову на підтримку України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Санкції США проти РФ

У Чехії Комітет із закордонних справ Палати депутатів парламенту ухвалив постанову на підтримку України та запропонував уряду підготувати подальші санкції та кроки, які приймуть у разі нападу Росії на Україну.

Про це йдеться у заяві, опублікованій послом України в Чехії, Євгеном Перебийносом.

Як уточнюється, чеські парламентарії у своїй постанові:

  • засудили ескалацію Росією ситуації навколо України, а також систематичні спроби РФ поширити сфери свого впливу на сусідні країни, порушуючи тим самим міжнародне право;
  • назвали підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності одним із пріоритетів Чехії з безпеки;
  • запропонували чеському уряду налагодити максимально тісне співробітництво в рамках НАТО для запобігання українсько-російському конфлікту, а також надати максимальну підтримку спільним діям у рамках обговорення питання на наступному засіданні Ради ЄС, щоб забезпечити захист від дестабілізуючих дій Російської Федерації;

– Крім того, Комітет запропонував Уряду Чехії підготувати подальші санкції та кроки, які мали б відчутний вплив на Росію та які були б застосовані у разі, якби Росія вдалася до подальшої агресії, – написав він.

Читайте
Закликали посилити санкції проти РФ: Зеленський, Дуда та Наусєда ухвалили заяву

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка