Черговий вкид: Резніков прокоментував рух корабля Донбас до Керченської протоки

Усі українські кораблі, зокрема й корабель Донбас ВМС України, мають право на перебування в акваторії Азовського моря.

Про це журналістам заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Таким чином він прокоментував заяви російської ФСБ про те, що судно Донбас “становить загрозу” та рухається в бік Керченської протоки.

– Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна – судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм, – запевнив міністр.

Ввечері 9 грудня російські ЗМІ поширили текст заяви ФСБ РФ про те, що український корабель який нібито прямує до Керченської протоки і “на вимоги змінити курс не відповідає”.

Станом на 21.30 на сайті Marine Traffic було помітно скупчення суден біля Керченської протоки як з боку Азовського моря, так і Чорного моря. Інформації про судно Донбас не з’являлося.

Станом на 22.00, за повідомленнями російських ЗМІ, український корабель нібито ліг на зворотний курс.

Станом на 22.30 інформацію ФСБ офіційно спростувала прес-служба Операції об’єднаних сил.

122-метровий корабель Донбас є одиницею Військово-морських сил України. Одночасно на його борту може перебувати до 145 членів екіпажу.

У березні 2014 року під час окупації Криму судно захопили російські силовики, проте вже 17 квітня за допомогою морського буксира корабель Донбас прибув до Одеси.

Фото: Думская