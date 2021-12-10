9 декабря во время разговора лидеров Украины и США озвучивалась информация о том, что президент Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

– Мы координируем и обсуждаем тему безопасности не только с союзниками и ключевыми партнерами, и сегодня это также звучало, что украинская сторона готова к переговорам и имеет соответствующую позицию. Мы надеемся, что, в частности, при поддержке наших партнеров, этот разговор состоится, – отметил Андрей Сибига.

По его словам, украинскую сторону нельзя обвинить в эскалации.

– Мы за мирное урегулирование конфликта, за дипломатические инструменты. Нужно дать возможность дипломатам сделать свою работу совместно с экспертами, – сказал заместитель руководителя Офиса президента.

Именно на оценки последних, говорит Андрей Сибига, всегда ориентируются все дипломаты.