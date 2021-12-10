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Зеленський готовий до прямих перемовин із Путіним – Офіс президента

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

9 грудня під час розмови очільників України та США озвучувалася інформація про те, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин із главою РФ Володимиром Путіним.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

– Ми координуємо та обговорюємо безпекову тематику не лише з союзниками та ключовими партнерами, і сьогодні це також звучало, що українська сторона готова до переговорів та має відповідну позицію.

Ми сподіваємося, що, зокрема, за підтримки наших партнерів, ця розмова відбудеться, – зазначив Андрій Сибіга.

Фото: Офіс президента

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