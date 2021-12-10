9 грудня під час розмови очільників України та США озвучувалася інформація про те, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин із главою РФ Володимиром Путіним.
Про це в ефірі програми Право на владу повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.
– Ми координуємо та обговорюємо безпекову тематику не лише з союзниками та ключовими партнерами, і сьогодні це також звучало, що українська сторона готова до переговорів та має відповідну позицію.
Ми сподіваємося, що, зокрема, за підтримки наших партнерів, ця розмова відбудеться, – зазначив Андрій Сибіга.