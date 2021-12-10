9 грудня під час розмови очільників України та США озвучувалася інформація про те, що президент Володимир Зеленський готовий до прямих перемовин із главою РФ Володимиром Путіним.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.