Украина будет иметь проблемы с прохождением отопительного сезона, если несколько недель будут держаться сильные морозы.

Об этом в эфире программы Право на владу сообщил глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

– В энергетике всегда есть риск того, что будут проблемы. Если в феврале две недели будут морозы -15°, то действительно будут проблемы. Но такие же проблемы были бы и три, и 10 лет назад. Нет таких энергетических систем в мире, которые бы проектировались таким образом, чтобы не было никаких проблем, – уверяет Юрий Витренко.

По его словам, для того, чтобы избежать угроз, нужно иметь “нереальные запасы газа и нереальные хранилища”.

– У нас сейчас запасы газа в хранилищах больше, чем обычно. Мы прогнозируем на 1 января 2022 года запасы на 3% больше чем средние в 2015-2019 годах, – говорит Юрий Витренко.

По убеждению главы правления Нафтогаза, государство сейчас создало достаточные запасы газа.

Критически малыми являются запасы угля, что значительно меньше чем обычно. Однако, говорит он, поступление угля все равно больше, чем было в прошлом году.

Фото: Минэнергетики