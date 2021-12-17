Україна матиме проблеми із проходженням опалювального сезону, якщо кілька тижнів триматимуться сильні морози.

Про це в ефірі програми Право на владу повідомив голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

– В енергетиці завжди є ризик того, що будуть проблеми. Якщо в лютому два тижні будуть морози -15°, то дійсно будуть проблеми. Але такі самі проблеми були б і три, і 10 років тому. Немає таких енергетичних систем в світі, які б проектувалися таким чином, щоб не було жодних проблем, – запевняє Юрій Вітренко.

За його словами, для того, щоб уникнути загроз, потрібно мати “нереальні запаси газу та нереальні сховища”.

– У нас зараз запаси газу в сховищах є більшими ніж зазвичай. Ми прогнозуємо на 1 січня 2022 року запаси на 3% більші ніж середні в 2015-2019 роках.

На переконання голови правління Нафтогазу, держава нині створила достатні запаси газу.

Критично малими є запаси вугілля, що значно менше ніж зазвичай. Однак, говорить він, надходження вугілля все одно більше, ніж було минулого року.

Фото: Міненергетики