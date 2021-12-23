Уже завтра не нужно бежать в военкомат: Залужный о военном учете женщин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в настоящее время в войсках назрела потребность в широком военном учете женщин, однако этот процесс будет происходить постепенно.

По его словам, женщинам не стоит паниковать. Он добавил, что уже завтра в армию украинкам бежать не надо.

— Назрела необходимость создания такого документа, который позволял бы нам, военным, видеть женщин, которых можно будет использовать при защите нашего государства. Поэтому родился этот указ, чуть больше 100 специальностей туда “вбили”, – сказал Залужный.

Он отметил, что выступает за гендерное равенство, но одновременно хочет успокоить женщин.

— Уже завтра не нужно бежать в военкомат, не нужно занимать очередь, не нужно искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем делать это планово, постепенно, и все будет хорошо, — сказал он.

Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет.

Отныне стать на военный учет – это не право украинских женщин, а обязанность. Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Среди профессий, попавших под обязательный военный учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, художники, библиотекари, социальные работники, бухгалтеры, работники ресторанов, гостиниц и другие.