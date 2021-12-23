Вже завтра не треба бігти у військомат: Залужний про військовий облік жінок

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що наразі у військах назріла потреба у широкому військовому обліку жінок, однак цей процес відбуватиметься поступово.

За його словами, жінкам не варто панікувати. І додав, що вже завтра у військомати українкам бігти не треба.

— Назріла необхідність створення такого документа, який дозволяв би нам, військовим, бачити жінок, яких можливо буде використовувати під час захисту нашої держави. Тому народився цей указ, трохи більше 100 спеціальностей туди “вбили”, – сказав Залужний.

Він зазначив, що виступає за гендерну рівність, але водночас хоче заспокоїти жінок.

— Вже завтра не треба бігти у військкомат, не треба займати чергу, не треба шукати когось, хто допоможе це все зробити, ми це робитимемо планово, поступово, і все буде добре, – запевнив він.

Міністерство оборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік.

Відтепер стати на військовий облік – це не право українських жінок, а обов’язок. Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Серед професій, які потрапили під обов’язковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, митці, бібліотекарі, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів та інші.