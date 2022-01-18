Украина положительно оценивает несколько красных линий, которые были обозначены во время переговоров с НАТО 17 января.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

– Речь идет о невозможности пересмотра “политики открытых дверей”, обязательных мерах по усилению восточного фланга НАТО в случае эскалации со стороны РФ и невозможности заключения каких-либо новых договоренностей по безопасности в Европе, – перечислила Ольга Стефанишина.

По ее словам, украинская сторона настаивает на политико-дипломатическом урегулировании конфликта на Донбассе и вопросов, связанных с возвращением Крыма. Поэтому консолидация позиций международных партнеров на фоне дискуссий 17 января является очень важной.

– В конце переговоров мы чувствовали, что политика РФ стала еще более агрессивной, и призвали международных партнеров к тому, чтобы усилить санкционный давление, – подчеркнула вице-премьер.

Ольга Стефанишина отметила, что 17 января все министры иностранных дел ЕС определили 10 принципов, на основе которых возможны любые переговоры с РФ.

– Механизмы НАТО достаточно длительные, поэтому по результатам Комиссии – НАТО 10 января и переговоров 17 января Украина мы договариваемся с союзникам об усилении двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, – добавила вице-премьер.

Кроме того, 17 января и Канада, и Великобритания подтвердили, что никоим образом не будут реагировать на ультиматумы главы РФ Владимира Путина по вывода тренировочных подразделений военных из территории Украины.

Ольга Стефанишина уточнила, что Украина не питает иллюзий, что на нашей территории будет воевать армия НАТО.

– В то же время в интересах стран Альянса обеспечить нашу обороноспособность, – подчеркнула вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Сейчас, по словам Ольги Стефанишиной, Украина ведет переговоры с рядом других стран НАТО. Подробностей публично вице-премьер пока озвучить не может, однако убеждает, что именно во время переговоров 17 января эти договоренности начали серьезно обсуждаться.