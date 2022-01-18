Україна позитивно оцінює кілька червоних ліній, які були виокремлені під час перемовин із НАТО 17 січня.

Про це в ефірі Свободи слова на ICTV повідомила віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Ідеться про неможливість перегляду “політики відкритих дверей”, обов’язкові заходи щодо посилення східного флангу НАТО в разі ескалації із боку РФ та неможливість укладення будь-яких нових домовленостей щодо безпеки в Європі, – перерахувала Ольга Стефанішина.

За її словами, українська сторона наполягає на політико-дипломатичному врегулюванні конфлікту на Донбасі та питань, пов’язаних із поверненням Криму. Тому консолідація позицій міжнародних партнерів на тлі дискусій 17 січня є дуже важливою.

– Наприкінці перемовин ми відчували, що політика РФ стала ще більш агресивною, і закликали міжнародних партнерів до того, щоб посилити санкційний тиск, – наголосила віцепрем’єрка.

Ольга Стефанішина відзначила, що 17 січня всі міністри закордонних справ ЄС визначили 10 принципів, на основі яких можливі будь-які переговори з РФ.

– Механізми НАТО достатньо тривалі, тому за результатами Комісії – НАТО 10 січня та перемовин 17 січня Україна ми домовляємось із союзникам про посилення двосторонньої співпраці в оборонній сфері, – додала віцепрем’єрка.

Крім того, 17 січня і Канада, і Велика Британія підтвердили, що жодним чином не реагуватимуть на ультиматуми очільника РФ Володимира Путіна щодо виведення тренувальних підрозділів військових з території України.

Ольга Стефанішина уточнила, що Україна не має ілюзій, що на нашій території воюватиме армія НАТО.

– Водночас в інтересах країн Альянсу забезпечити нашу обороноздатність, – наголосила віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нині, за словами Ольги Стефанішиної, Україна веде перемовини з низкою інших країн НАТО. Подробиць публічно віцепрем’єрка поки озвучити не може, однак переконує, що саме під час перемовин 17 січня ці домовленості почали серйозно обговорюватися.