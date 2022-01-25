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Факты / Украина / Политика

Преждевременное решение: Кулеба об эвакуации послов США и Британии из Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает решение четырех государств об эвакуации своих дипломатов из Украины преждевременным.

Об этом он заявил в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV. Он отметил, что остальные посольства не видят оснований для эвакуации своих работников.

– Я скажу вам очень простой математикой. В Украине сейчас 129 дипломатических представительств. Это посольства, консульства и представительства международных организаций в разных городах. Из них четыре заявили, что они из соображений безопасности приступают к эвакуации членов семей дипломатов.

Остальные проинформировали МИД, что они пока не видят оснований для эвакуации и продолжают работать в полном штате, включая членов семей.

Кулеба убежден, что каждая страна имеет право заботиться о безопасности своих граждан. Он отметил, что Украина делает так же.

— Никаким образом это решение не окажет негативного влияния на функциональность посольств и их способность выполнять возложенные на них функции. Они продолжают работать над тем, чтобы поддерживать Украину и развивать двусторонние отношения.

Министр считает, что решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств — преждевременное.

– В каждой стране есть свой фактор. К сожалению, в США есть фактор Афганистана и того, что недавно происходило. Мы абсолютно убеждены, что в настоящее время решение об эвакуации членов семей сотрудников посольств преждевременно.

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Фото: УНИАН

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