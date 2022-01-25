Передчасне рішення: Кулеба про евакуацію послів США та Британії з України

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба вважає рішення чотирьох держав про евакуацію своїх дипломатів з України передчасним.

Про це він заявив у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV. Він наголосив на тому, що решта посольств не бачать підстав для евакуації своїх працівників.

– Я скажу вам дуже простою математикою. В Україні наразі є 129 дипломатичних представництв. Це посольства, консульства та представництва міжнародних організацій у різних містах. З них чотири заявили, що вони з міркувань безпеки починають евакуацію членів родин дипломатів. Решта поінформували МЗС, що вони не бачать наразі підстав для евакуації та продовжують працювати у повному штаті, включно з членами родин.

Кулеба переконаний, що кожна країна має право дбати про безпеку своїх громадян. Він наголосив на тому, що Україна робить так само.

– Жодним чином це рішення не матиме негативного впливу на функціональність посольств та їхню здатність виконувати покладені на них функції. Вони продовжують працювати над тим, щоб підтримувати Україну та розвивати двосторонні відносини.

Міністр вважає, що рішення про евакуацію членів родин співробітників посольств є передчасним.