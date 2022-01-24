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Факты / Украина / Политика

Поводов для паники нет, ВСУ готовы дать отпор – Данилов

Валентина Летяк редактор ленты
Олексій Данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания заявил, что ситуация в Украине сейчас контролируемая, никаких оснований для паники нет.

– Прошу сбавить напряжение, нет поводов для паники. Ситуация полностью контролируемая. Мы должны спокойно делать выводы. В случае необходимости ВСУ готовы дать отпор, – заявил он на брифинге.

Он признал, что ситуация сейчас сложная, однако подчеркнул, что она сложная, начиная с 2014 года.

По его словам, сейчас нет подтверждения возможности наступления на Украину со стороны РФ.

– Мы не видим сегодня никаких оснований для того, чтобы сегодня были подтверждения о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически, – считает Данилов.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов не исключал нанесения точечных ударов по Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на украинскую территорию.

По его словам, у Украины есть возможности и ресурсы для нанесения таких ударов, также она рассчитывает на поддержку со стороны своих союзников.

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Фото: Офис президента

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