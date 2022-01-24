Секретарь СНБО Алексей Данилов не отрицает точечных ударов по Российской Федерации, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на украинскую территорию.

В интервью BBC Украина Данилов на вопрос, рассматривает ли Украина в случае военной агрессии РФ возможность нанесения ударов по инфраструктуре и военным объектам на территории России, ответил, что “у нас есть возможности”.

— У нас есть четкое понимание того, чем мы будем заниматься. Есть ли у нас возможности — возможности у нас есть. Хватит ли нам этих возможностей – возможно, мы слабее армии РФ, но это не значит, что мы не будем воевать. Более того, у нас есть то, чего нет в России. И мы это знаем, и мы это понимаем, – сказал он.

Данилов добавил, что в случае возможной полномасштабной войны с РФ Украина может рассчитывать на поддержку со стороны своих союзников.

— Во-первых, мы не один на один, у нас есть партнеры, мы их разделяем на две части — те, кто помогает, и те, кто сочувствует. В случае наступления мы будем сражаться. Будем ли просить о помощи? Да, будем. Будут ли нам ее давать — учитывая, сколько обязательств взяли на себя все страны, они должны это сделать. У них тоже есть избиратели, есть люди, которые понимают, что происходит в мире, — отметил секретарь СНБО.

Он также дал одобрительный ответ на то, является ли Беларусь угрозой для Украины, подчеркнув, что “Беларусь – это страна, которая сегодня полностью захвачена РФ. Для нас угроза со стороны РФ есть всегда”.

По итогам заседания СНБО Данилов заявил, что ситуация в Украине сейчас контролируемая и никаких оснований для паники нет.