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Факты / Украина / Политика

Советники лидеров Нормандской четверки договорились о переговорах в Берлине

Юля Захарченко редактор ленты
Нормандський формат

Советники лидеров Нормандской четверки во время переговоров в Париже договорились о повторной встрече через две недели в Берлине.

Информацию об этом на брифинге подтвердил руководитель Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров в Париже.

Ермак отметил, что встречу можно считать “реанимацией” Нормандского формата после саммита лидеров в Париже в конце 2019 года.

По его словам, совместное заявление-коммюнике сторон стало первым с того времени, которое удалось согласовать совместно всем четырем сторонам.

Однако главным вопросом на переговорах стало соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. Советники Нормандской четверки договорились, что нужно следить за режимом тишины, в частности, через механизм ОБСЕ.

Он отметил, хотя между сторонами существует много противоречий по вопросу трактовки Минских соглашений, однако советники согласились о дальнейших переговорах.

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Фото: Getty Images

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