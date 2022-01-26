Не позволим навязывать себе условия: Кулеба об ультиматумах Кремля

Украина никогда не позволит кому-либо навязывать ей условия в рамках попыток предотвратить полномасштабное вторжение Российской Федерации.

Об этом в одном из интервью заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, официальный Киев не пойдет ни на какие компромиссы для умиротворения президента РФ Владимира Путина.

— Если кто-то пойдет на уступки за спиной Украины — мы этого попросту не согласуем. Мы не будем в положении страны, которая берет трубку, слышит указание великого государства и беспрекословно его выполняет, — сказал Кулеба.

Глава МИД напомнил, что за право самостоятельно решать будущее своей страны и ее судьбу было заплачено жизнями 15 тысяч украинцев.

Чиновник выразил уверенность, что Путин выстрелил себе в ногу, начав концентрацию войск на украинско-российской границе, поскольку Кремль практически ничего не сможет получить, чтобы сохранить в данной ситуации лицо.

— Набор требований, выдвигаемых Россией, разработан таким образом, что, у Москвы остается лишь возможность выйти из переговоров и заявить, что было заключено соглашение, — подчеркнул Кулеба.

Он также отметил, что президент РФ сам себя поставил такую ситуацию, поскольку в тупик его умышленно никто не заганял.