Радники лідерів Нормандської четвірки домовилися про переговори у Берліні

Радники лідерів Нормандської четвірки під час переговорів у Парижі домовилися про повторну зустріч через два тижні в Берліні.

Інформацію про це на брифінгу підтвердив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками переговорів у Парижі.

Єрмак зазначив, що зустріч можна вважати “реанімацією” Нормандського формату після саміту лідерів у Парижі наприкінці 2019 року.

За його словами, що спільна заява-комюніке сторін стала першою з того часу, яку вдалося погодити спільно всім чотирьом сторонам.

Проте головним питанням на переговорах стало дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Радники Нормандської четвірки домовилися, що потрібно стежити за режимом тиші, зокрема, через механізм ОБСЄ.

Він зазначив, хоча між сторонами існує багато протиріч у питанні трактування Мінських угод, проте радники погодилися про подальші переговори.