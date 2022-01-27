Деэскалация ситуации на границах Украины – это приоритет, которого неизменно придерживается правительство. Украина хочет защитить своих граждан и достичь мира на Донбассе.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге по итогам переговоров советников Нормандской четверки в Париже.

На встрече советники лидеров Нормандской четверки согласовали совместное коммюнике. Это первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

— Согласовали совместное коммюнике. Важно, что это первое коммюнике, которое удалось согласовать с 2019 года, – сообщил он.

Советники Нормандской четверки договорились о еще одной встрече, которая должна состоятся через две недели в Берлине.

В Париже состоялась встреча советников лидеров Нормандского формата – Украины, Германии, Франции и России. Переговоры состоялись на фоне угрозы масштабного вторжения России в Украину.