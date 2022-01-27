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Факты / Украина / Политика

Советники Нормандской четверки задекларировали разногласия, но проявили желание работать – Ермак

Юля Захарченко редактор ленты
андрій єрмак

Советники лидеров Нормандского формата задекларировали ряд разногласий на встрече во время переговоров в Париже, однако проявили желание в дальнейшем работать над ними.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге по итогам встречи советников лидеров Нормандской четверки в Париже 26 января.

– Стороны открыто задекларировали, что есть много разногласий, но есть желание работать над ними, – подчеркнул глава Офиса президента.

Ермак отметил, что следующая встреча советников лидеров Нормандской четверки состоится через две недели в Берлине.

По его мнению, все участники встречи должны сделать выводы, чтобы придти с новыми предложениями на переговоры. Он подчеркнул, что четыре стороны заинтересованы в достижении результата.

Кроме того, на встрече советников лидеров Нормандской четверки в Париже стороны согласовали совместное коммюнике. Это первый документ, о котором удалось договориться с 2019 года.

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Фото: Офис президента

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