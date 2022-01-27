Радники Нормандської четвірки задекларували розбіжності, але проявили бажання працювати – Єрмак

Радники лідерів Нормандського формату задекларували низку розбіжностей на зустрічі під час переговорів у Парижі, проте проявили бажання надалі працювати над ними.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на брифінгу за підсумками зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки у Парижі 26 січня.

– Сторони відкрито задекларували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати над ними, – наголосив глава Офісу президента.

Єрмак зазначив, що наступна зустріч радників лідерів Нормандської четвірки відбудеться через два тижні у Берліні.

На його думку, всі учасники зустрічі мають зробити висновки, щоб прийти з новими пропозиціями на переговори. Він наголосив, що чотири сторони зацікавлені у досягненні результату.

Крім того, на зустрічі радників лідерів Нормандської четвірки у Парижі сторони узгодили спільне комюніке. Це перший документ, про який вдалося домовитися з 2019 року.