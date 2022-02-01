Об агрессии РФ, работе посольства США и поддержке Украины – эксклюзивное интервью Квин

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин дала эксклюзивное интервью Фактам тижня.

Прежде всего она рассказала о деталях недавнего разговора президентов Штатов Джо Байдена и Украины Владимира Зеленского, и рассматривает ли Америка возможность альтернативной поставки газа в Европу в случае агрессии со стороны РФ.

Также Квин прокомментировала решение некоторых посольств отправить своих работников домой, и чем может закончиться ситуация, сложившаяся сейчас с российскими войсками возле границы Украины.

– Очевидно, что сейчас у вас гораздо больше работы, чем обычно. Вы отчитываетесь Вашингтону о том, что происходит в Украине, ежедневно? Или как часто?

– Безусловно. Я на телефоне, на видеосвязи с Вашингтоном непрерывно. Мы держим контакт. Я также ежедневно говорю со своими коллегами – послами стран-партнеров и союзников, чтобы узнать, что они думают. Я рассказываю им, что мы думаем. Происходит постоянная координация. То же самое касается украинских властей. С разными министерствами я говорю каждый день.

– Каждый день мы слышим из Вашингтона, как они видят ситуацию в Украине. Но очень интересно услышать, какое чувство у вас здесь, на месте?

– Соединенные Штаты обеспокоены действиями России. Она стянула более 100 тыс. военных, а еще оружие и технику на украинскую границу — со своей стороны и со стороны Беларуси. Это нас очень беспокоит. Если честно, мы не доверяем мотивам россиян. Конечно, нас беспокоит, что они могут планировать агрессивные действия в отношении Украины. С другой стороны, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы идти путем дипломатии и дискуссии вместо агрессии.

Как вы видели, мы неоднократно вели дискуссии с россиянами, двусторонние дискуссии, также в НАТО, в ОБСЕ. Там и Россия, и Украина были за столом. У нас были двусторонние дискуссии почти со всеми. Действительно, очень много, чтобы убедиться, что все имеют одинаковый взгляд на ситуацию.

Мы считаем, что это очень важно. Важно, чтобы Соединенные Штаты, Украина, партнеры и союзники, как мы это называем, играли в одну дудку. Я думаю, мы все сходимся во мнении, что Россия должна идти по дипломатическому пути, а не по пути агрессии. Есть вещи, относительно которых мы можем вести дискуссию с РФ. Возможно, обратить внимание на какие-то беспокоящие их аспекты безопасности.

Но есть и другие вещи, которые требует Россия, что, честно говоря, мы даже не собираемся обсуждать. В частности, когда речь идет о праве Украины выбирать свой путь. Сейчас Украина выбирает путь на Запад, и мы это поддерживаем.

— Недавно президент США Джо Байден по телефону говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Возможно, вы знаете какие-либо детали, которые еще не были в новостях?

– Насколько я понимаю, разговор прошел очень хорошо. Он длился более часа и двадцати минут – это очень долго для президента любой страны. Кажется, они обсуждали целый спектр происходящих ныне вещей. Оценка того, что делает Россия в плане стягивания военных к границе. Уверена, они говорили по существу продолжающихся дискуссий в Брюсселе, в НАТО, в ЕС, где угодно.

Также говорили о том, какие меры будут принимать Соединенные Штаты, в случае если Россия выберет досадное решение совершать любую агрессию или военные действия против Украины. Мне кажется, президент Байден рассказал президенту Зеленскому, какой именно пакет санкций мы подготовили, и о координации по санкциям с Европой.

– В этом дипломатическом поединке, если можно его так называть, между Соединенными Штатами и Россией, последняя требует письменных ответов на свой ультиматум. И американцы согласились. Но почему Москва настаивает, чтобы их обнародовали, а Вашингтон предпочел бы держать их в доступе только для узкого круга?

— Мы считаем, что лучше делать дипломатию за закрытыми дверями, когда можно быть честными, открытыми и откровенными. Так мы в большинстве своем делаем дипломатию. Нам не нравится вести громкие переговоры на открытом пространстве. Нам нравятся приватные дискуссии с их участниками. Таким образом мы и дальше будем это делать, а Россия будет делать то, что решит.

— Но может ли это означать, что Штаты могли дать какие-либо обещания по расширению НАТО, или что-нибудь подобное?

— Никаких дополнительных обещаний, кроме тех, которые мы четко озвучили на всех уровнях, включая президента Байдена и госсекретаря Блинкена.

– Соединенные Штаты, Великобритания, другие страны увеличили военную и финансовую помощь Украине. В то же время Германия, лидер в ЕС, посылает 5 тыс. касок. Является ли это дипломатическим сигналом того, что Германия не желает участвовать в этих дипломатических баталиях, что она желает оставаться в стороне?

– Я не буду говорить за Германию. Однако скажу, что у нас с ней очень хорошее сотрудничество в ключевых проблемах, которые имеют значение. Германия была частью команды НАТО, которая встречалась с Россией. Все 30 членов НАТО сказали, что политика открытых дверей не будет предметом дискуссии. Германия с этим согласилась. А еще она тесно сотрудничает с нами по вопросу разработки санкций, которые могут быть применены к России, если вдруг она решит вторгнуться в Украину.

– А относительно газопровода Северный поток-2 – немцы готовы от него отказаться?

— Немецкое правительство заявляло, что пересмотрит свое решение относительно того, запускать ли Северный поток-2 в случае, если Россия прибегнет к агрессии против Украины.

— Возможно, Соединенным Штатам следовало бы рассмотреть возможность альтернативных поставок газа в Европу, чтобы замещать поставки из России?

– Вообще-то мы тщательно рассматриваем все возможности поставок в Европу, на случай, если вдруг Россия решит использовать газ как оружие и отрежет поставки в Европу.

– Очень много разговоров о решении некоторых посольств отправить своих работников домой. Какая ситуация в посольстве США? Какое количество персонала все же решило вернуться из-за потенциальной опасности?

– Мы недавно анонсировали, что вывозим членов семей дипломатов. Но исключительно ради предосторожности. У нас очень большое посольство, и в нем очень любят работать. Поэтому у многих наших работников здесь семьи, дети, ведь школы очень хорошие. Мы подумали, что проявить осторожность и осмотрительность будет правильно, и предложили им уехать из Украины.

Однако большинство из них не воспользовались этим предложением. Фактически абсолютное большинство дипломатов остаются, посольство и дальше будет функционировать по-прежнему. Мы продолжим выполнять всю работу вместе с консульскими услугами, а также сотрудничать с Украиной, как и все это время.

— Учитывая весь ваш колоссальный дипломатический опыт, включая работу в Москве, чем, по вашему мнению, все это закончится?

– В итоге все зависит от президента Путина. Надеюсь, он все же выберет дипломатический путь, путь дискуссии. Думаю, то, что мы предложили ему устно, а теперь еще и в письменной форме по его требованию, все же отвечает на многие его волнения, о которых он говорил, о безопасности в Европе.

Куда мы точно не пойдем – туда, где каким-то образом придется торговаться за счет суверенитета Украины и возможности выбирать Украине путь, по которому она сама выберет идти. Если Украина хочет двигаться на Запад, вступать в НАТО и ЕС, мы будем поддерживать это. Мы не хотим это делать предметом переговоров.

– Но россияне во всем обвиняют Запад. Что бы вы ответили на это?

– Кажется, у России нет современного взгляда на мир. Они застряли в 19-м веке, вместо того чтобы жить в 21-м. 21 век – это кооперация, координация, достижение взаимных договоренностей. И это все делает мир стабильным, вместе с безопасной ситуацией в Европе.

К сожалению, несмотря на то, что Россия сама говорит, что хочет больше безопасности в Европе, она действительно создает опасность. Я вам скажу, что в большинстве случаев РФ – причина номер один опасности в Европе. Если бы она хотела сесть за стол и провести настоящую дискуссию, мы были бы счастливы это сделать, и с удовольствием обсудили бы все с ними. Ведь в конце концов они сами создают опасность. Давайте говорить и искать пути, как уровень опасности можно уменьшить.

– Если я не ошибаюсь, в прошлом, в 1950-е годы, СССР подал заявку на вступление в НАТО. В этой ситуации, может быть, нужно принять в НАТО Россию?

– Если Россия захочет начать этот разговор, пусть НАТО решает. Но есть политика открытых дверей. Россия – часть Европы. Я скажу, если РФ хочет обсудить этот вопрос, то она должна начать по этому поводу разговор с Североатлантическим альянсом.

— Но все решения в НАТО принимаются только единогласно. Какой будет позиция США?

— Конечно, нужно будет услышать само предложение. Однако мы готовы начать слушать, что должна сказать Россия.

Фото: УНИАН, U.S. Embassy Kyiv Ukraine