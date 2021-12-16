Решение о присоединении Украины к НАТО находится в сфере юрисдикции только самой Украины и 30 членов Североатлантического альянса. Об этом на совместном брифинге заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что поддержка НАТО Украины — это не угроза для России.

— Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО, — сказал Столтенберг.

Ранее генсек заявил, что Российская Федерация не имеет права вето на вступление в Североатлантический альянс Украины или какой-либо другой страны.