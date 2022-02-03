Британия утверждает себя в качестве глобального игрока и заново определяет свои геополитические цели.

Лондон делает ставку на поддержку демократий, свобод и свободной торговли, противопоставляя себя автократиям.

Как одного из соперников Великобритания идентифицировала Россию. Поэтому особое внимание Лондона приковано к Восточной Европе, которую Кремль хочет назвать зоной своего влияния.

В то же время близкие контакты Украины и Великобритании усилились не вчера, это результат работы последних лет. И сейчас эксперты включают Украину в топ-10 партнеров Лондона.

Почему сейчас

Украина становится одним из союзников Великобритании. Вместе с Польшей наше государство — опора Лондона в Восточной Европе. Великобритания осознает большую вероятность нападения России на Украину, поэтому помогает оружием.

Приезд Джонсона — всего лишь второй визит британского премьера в Украину за 30 лет.

— Британия дала гарантии в Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, поэтому я бы интерпретировал визит Джонсона как преданность Британии тем обязательствам, которые Лондон взял на себя в 90-е годы, – напоминает первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий.

Кроме того, Великобритания неформально в последние годы была куратором членов НАТО из Восточной Европы и много сотрудничала в военной сфере с Украиной.

— Британия формально ответственна и за безопасность восточного фланга НАТО, и за координацию войск, и за усиление контингентов, – говорит эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев.

Будет ли посылать Лондон своих солдат в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину?

Нет. Министр обороны Уоллес четко дал понять – наземных войск не будет. Максимум — военные инструкторы.

Первая и главная причина — общественное мнение не поддержит гибель британских солдат. Вторая — Британия хочет избежать прямого противостояния с Россией, которая обладает ядерным арсеналом.

— Война — это жертвы. Это огромные моральные, политические и финансовые потери. Две ядерные державы не хотели бы воевать напрямую. Это может иметь плохие последствия для всей планеты, — говорит ассоциированный аналитик Аналитического центра УКУ Остап Крывдык.

Однако Лондон вместе с США предоставили Украине современное оружие, чтобы Москва понимала – в случае вторжения, российская армия будет нести огромные потери.

Действовали оперативно. Как только Россия начала выдвигать ультиматум Западу и увеличивать количество войск на нашей границе, Лондон немедленно поставил Украине 2 тыс. гранатометов NLOW.

Действуют они по принципу – выстрелил и забыл, то есть ракета сама находит цель. NLOW рассчитаны для боев в городах. Ими можно стрелять с домов или окопов.

Великобритания дала нам кредит на £1,25 млрд на строительство восьми ракетных катеров. Первые два сделают в Британии, остальные в Украине, на отечественных заводах.

Катера длиной 50-65 м, со скоростью 40 узлов, будут оснащены артиллерийским и ракетным оружием.

После модернизации, украинский флот получит и два тральщика класса Сандаун, изготовленных в 1989 году. Британские моряки подготовят украинские экипажи.

Также Украина и Британия начали операцию ORBITAL. Британские инструкторы тренировали украинских военных оказывать медицинскую помощь и бороться с самодельными взрывными устройствами. Всего в операции участвовали 22,5 тыс. военнослужащих.

Кроме того, страны проводят совместные учения Sea Breeze, Rapid Trident, Joint Endeavour и Казацкая булава.

Каковы геополитические цели Британии и почему она соперник России

Британия исторически противостоит союзу Германии и Франции, которые пытаются стать главной силой в Европе.

Россия в последние годы легко находила общий язык с Берлином и Парижем. В противовес этому Лондон создает свою коалицию — Польша и Украина.

— Интересы совпадают, есть одинаковое понимание угроз, и одна из них – российская агрессия. Перспективы для углубленного сотрудничества между тремя странами огромные, — говорит Сергей Солодкий.

Британия долгое время — один из главных партнеров Украины в военной сфере, в частности в подготовке украинских солдат. Масштабы можно сравнить разве что с американской помощью.

Кроме того, у Британии есть интересы в Черном море. Кроме геополитики, это еще и торговля, свободное судоходство.

Россия оккупировала Крым и мешает проходу кораблей. Именно британское военное судно прошло возле Крыма в украинских территориальных водах, отбросив претензии Россия, мол, это их юрисдикция.

— Черное море названо зоной интересов НАТО. Здесь многое зависит от Турции. Британия часто поддерживает активную политику Турции, когда остальные партнеры по НАТО ее осуждают, — отметил Александр Краев.

Великобритания, Украина и Турция имеют между собой тесные отношения. Вместе активно противостоят агрессии России и ведут борьбу за права крымских татар в оккупированном Крыму.

Как Путин испортил отношения с Великобританией

Бывший премьер Великобритании Тони Блэр пытался создать союз от Лиссабона до Владивостока. И Россия должна была стать важной частью этого союза.

Но Кремль отравил полонием оппозиционера Литвиненко и химическим оружием бывшего разведчика Скрипаля. Последней каплей стали попытки Москвы вмешаться во внутреннюю политику. Также Кремль активно поддерживал сепаратизм, в частности в Шотландии.

После этого Британия идентифицировала Россию как своего противника.

— Британцы знают о российских интервенциях, спецоперациях не по дипломатическим отчетам или со страниц прессы, а по собственному опыту. Британия понимает, если не остановить агрессию РФ, то будем и дальше наблюдать за катастрофическими шагами, к которым будет прибегать Москва. Отвечать надо решительно. Именно эту решимость мы видим у Лондона, — говорит Сергей Солодкий.

Брекзит — это хорошо или плохо

Лондон принял концепцию Глобальной Британии — основного партнера США. В тандеме с Вашингтоном Лондон планирует играть ведущую роль в мире.

Теперь Британия возобновляет свое присутствие в Азии к востоку от Суэцкого канала. Также Лондону необходим свободный проход в Индийском океане, чтобы торговать.

— Индийский океан становится точкой кипения в противостоянии мировых сил. Россия стремится выйти на собственный союз с Индией. А Британия по новой концепции противостояния — построить транспортный хаб для функционирования флота и демонстрации своей силы в глобальном масштабе, — рассказывает Александр Краев.

Лондон вышел из ЕС и потерял привилегированный доступ к рынку Евросоюза. Именно с континента страна получала большую часть продовольствия. Теперь украинским товарам будет проще получить доступ на полки британских магазинов.

— Британии нужно перекрыть дисбаланс в торговле. Первое стратегическое соглашение с Японией, второе — с Украиной. Мы вторая такая страна в мире. После выхода из ЕС Великобритания потеряла 80% импорта сельскохозяйственных продуктов. Украина — абсолютный приоритет во внешней политике Британии, — говорит Александр Краев.

Экспорт в Британию за январь-ноябрь составил $1,006 млрд. Больше всего продали черных металлов, зерна и подсолнечного масла.

Импорт в Украину — $958 млн. Это автомобили, ядерные реакторы, котлы, фармацевтика и химическая продукция.