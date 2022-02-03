Британія стверджує себе в ролі глобального гравця і заново визначає свої геополітичні цілі.

Лондон робить ставку на підтримку демократій, свобод і вільної торгівлі, протиставляючи себе автократіям.

Як одного з суперників Велика Британія ідентифікувала Росію. Тож особлива увага Лондона прикута до Східної Європи, яку Кремль бажає бачити своєю зоною впливу.

Водночас близькі контакти України та Великої Британії посилились не вчора, це результат роботи останніх років. І нині експерти включають Україну до топ-10 партнерів Лондона.

Чому зараз

Україна стає одним із союзників Великої Британії. Разом з Польщею наша держава стає опорою Лондона у Східній Європі. Велика Британія розуміє велику ймовірність нападу Росії на Україну, тому допомагає зброєю.

Приїзд Джонсона – лише другий візит британського прем’єра в Україну за 30 років.

– Британія дала гарантії в Будапештському меморандумі, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, тому я б інтерпретував візит Джонсона як відданість Британії тим зобов’язанням, які Лондон взяв на себе у 90-ті роки, – нагадує перший заступник директора Центру Нова Європа Сергій Солодкий.

Окрім того, Велика Британія неформально була в останні роки куратором членів НАТО зі Східної Європи і багато співпрацювала у військовій сфері з Україною.

– Британія є формально відповідальною і за безпеку Східного флангу НАТО, і за координацію військ, і за посилення контингентів, – зазначив експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв.

Чи посилатиме Лондон своїх солдатів у разі широкомасштабного вторгнення РФ в Україну?

Ні. Міністр оборони Воллес дав чітко зрозуміти – наземних військ не буде. Максимум – військові інструктори.

Перша і головна причина – громадська думка не підтримає загибель британських солдатів. Друга – Британія хоче уникнути прямого протистояння з Росією, яка має ядерний арсенал.

– Війна – це жертви. Це величезні моральні, політичні та фінансові витрати. Дві ядерні держави не хотіли б воювати напряму. Це може мати погані наслідки для всієї планети, – каже асоційований аналітик Остап Кривдик.

Однак Лондон разом з США надали Україні сучасну зброю, щоб Москва розуміла – у разі вторгення, російська армія нестиме величезні втрати.

Діяли оперативно. Як тільки Росія почала висувати ультиматум Заходу і збільшувати кількість військ на нашому кордоні, Лондон негайно поставив Україні 2 тис. гранатометів NLOW.

Діють вони за принципом – вистрілив і забув, тобто, ракета сама знаходить ціль. NLOW розраховані для боях у містах. Ними можна стріляти з будинків чи окопів.

Також Велика Британія дала нам кредит на £1,25 млрд на будівництво восьми ракетних катерів. Перші два зроблять в Британії, решту в Україні, на вітчизняних заводах.

Катери завдовжки 50-65 м зі швидкісю 40 вузлів, будуть оснащені артилерійською та ракетною зброєю.

Після модернізації, український флот отримає і два тральщики класу Сендаун, виготовлених у 1989 році. Британські моряки підготують українські екіпажі.

Також Україна та Британія започаткували операцію ORBITAL. Британські інструктори тренували українських військових надавати медичну допомогу та боротися з саморобними вибуховими пристроями. Загалом в операції брали участь 22,5 тис. військовослужбовців.

Окрім того, країни проводять спільні навчання Sea Breeze, Rapid Trident, Joint Endeavour та Козацька булава.

Які геополітичні цілі Британії і чому вона суперник Росії

Британія історично протистоїть союзу Німеччини та Франції, які намагаються стати головною силою в Європі.

Росія в останні роки легко знаходила спільну мову з Берліном та Парижем. На противагу Лондон створює свою коаліцію – Польща та Україна.

– Інтереси збігаються, є однакове розуміння загроз, і одна з них – російська агресія. Перспективи для поглибленої співпраці між трьома країнами величезні, – каже Сергій Солодкий.

Британія тривалий час – один із головних партнерів України у військовій сфері, зокрема у тренуванні українських солдатів. Масштаби можна порівняти хіба що з американською допомогою.

Крім того, Британія має інтереси в Чорному морі. Окрім геополітики, це ще й торгівля та вільне судноплавство.

Росія окупувала Крим і заважає проходу кораблів. Саме британське військове судно пройшло біля Криму в українських територіальних водах, відкинувши претензії Росія, мовляв, це їхня юрисдикція.

– Чорне море названо зоною інтересів НАТО. Тут багато залежить від Туреччини. Британія часто підтримує активну політику Туреччини, коли інші партнери по НАТО її засуджують, – зазначив Олександр Краєв.

Велика Британія, Україна й Туреччина між собою мають тісні відносини. Разом активно протистоять агресії Росії та ведуть боротьбу за права кримських татар в окупованому Криму.

Як Путін зіпсував відносини з Великою Британією

Колишній прем’єр Великої Британії Тоні Блер намагався створити союз від Лісабона до Владивостока. І Росія мала стати важливою частиною цього союзу.

Але Кремль отруїв полонієм опозиціонера Литвиненка і хімічною зброєю колишнього розвідника Скрипаля. Останньою краплею стали спроби Москви втрутитися у внутрішню політику. Також Кремль активно підтримував сепаратизм, зокрема в Шотландії.

Після цього Британія ідентифікувала Росію як свого противника.

– Британці знають про російські інтервенції, спецоперації не з дипломатичних звітів чи сторінок преси, а з власного досвіду. Британія розуміє, якщо не зупинити агресію РФ, то будемо й надалі спостерігати за катастрофічними кроками, до яких вдаватиметься Москва. Відповідати треба рішуче. Саме цю рішучість ми бачимо в Лондона, – каже Сергій Солодкий.

Брекзіт – це добре чи погано

Лондон ухвалив концепцію Глобальної Британії – основного партнера США. У тандемі з Вашингтоном Лондон планує відігравати провідну роль у світі.

Тепер Британія відновлює свою присутність в Азії – на схід від Суецького каналу. Також Лондону необхідний вільний прохід в Індійському океані, щоб торгувати.

– Індійський океан стає точкою кипіння у протистоянні світових сил. Росія прагне вийти на власний союз з Індією. А Британія за новою концепцією протистояння – побудувати транспортний хаб для функціонування флоту і демонстрації її сили в глобальному масштабі, – розповідає Олександр Краєв.

Лондон вийшов з ЄС і втратив привілейований доступ до ринку Євросоюзу. Саме з континенту країна отримувала більшу частину продовольства. Тепер українським товарам буде простіше отримати доступ на полиці британських крамниць.

– Британії потрібно перекрити дисбаланс у торгівлі. Перша стратегічна угода з Японією, друга – з Україною. Ми друга така країна у світі. Після виходу з ЄС Велика Британія втратила 80% імпорту сільськогосподарських продуктів. Україна – абсолютний пріоритет у зовнішній політиці Британії, – каже Олександр Краєв.

Експорт до Британії за січень-листопад становив $1,006 млрд. Найбільше продали чорних металів, зерна та олії.

Імпорт до України – $958 млн. Це автомобілі, ядерні реактори, котли, фармацевтика та хімічна продукція.