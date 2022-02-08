С трибуны парламента Владимир Зеленский объявляет сенсационную новость:

Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Великобританией и Польшей.

Слухи о новом союзе трех государств несколько дней муссировались в СМИ. Версии, озвученные журналистами со ссылкой на собственные источники, варьировались от того, что Киев, Лондон и Варшава создают новое НАТО, к тому, что это очередной декларативный союз. С которого пользы Украине ноль.

Если посмотреть на карту Европы, то вероятный военно-политический треугольник Киев-Варшава-Лондон действительно будет выглядеть как прямая линия, проходящая через весь континент.

Этакая линия обороны от российских попыток доминировать в Европе. Насколько же она может быть эффективна? И какова роль каждого участника этого союза?

Моравецкий раскрывает тайну — Варшава отправляет в Украину польские зенитно-ракетные комплексы Гром, боеприпасы и дроны.

Неужели три страны создали военный союз и готовы ударить по России в случае атаки на Украину?

Британский гость напрямую о создании новой структуры не говорит.

Великобритания пытается играть объединяющую роль для Запада. Конечно, речь идет об Украине, но речь и о несколько большем — обо всей европейской архитектуре безопасности.

Два года тому назад Украина создала другой политический союз с дружеской Литвой и Польшей. Так называемый Люблинский треугольник. Тогда почему бы Британии просто не присоединиться к существующему формату?

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что создание любого политического объединения – правильный сигнал. Но новый альянс должен быть о практических вещах, а не о политических заявлениях.

И Польша, и Британия и так поддерживают Украину — и деньгами, и оружием, и дипломатией.

К чему им еще и официальный союз?

Начнем с Лондона. Он очевидно лидирует в этом треугольнике.

Это полностью вкладывается в концепцию Глобальной Британии, разработанную на Даунинг-стрит после выхода королевства из ЕС. К тому же это прекрасный шанс стать лидером в противостоянии с Россией.

Военно-политическая инвестиция в Украину даст Лондону обширное поле геополитических возможностей в Восточной Европе.

У Польши тоже свои мотивы.

Она, с одной стороны, хочет стать полноценным игроком на европейском поле, а этот союз ставит ее в один ряд с Великобританией. С другой, как и украинцы, поляки имеют с Россией общую границу.

Поляки не раз критиковали Германию за политическую эквилибристику между европейскими ценностями и российскими интересами. К примеру, как и Киев, Варшава откровенно выступает против запуска Северного Потока-2. То есть, нас объединяют еще и общие цели, которых легче достигать в подобном союзе.

Но есть одно но.

В ЕС не очень любят слишком самостоятельные игры его членов. Особенно на фоне стремлений Варшавы расширить свое влияние в регионе. Официально Киев, Лондон и Варшава пока не подписали договор о создании новой структуры.

Да и глава украинского МИДа, очевидно, чтобы не сглазить, пока не разглашает детали трехстороннего соглашения.

Как бы там ни было, но новый союз точно не заменит НАТО. Ибо в случае большого наступления России на Украину ни Польша, ни Британия своих солдат воевать не отправят. Но он точно выгоден для Киева, потому что усилит сотрудничество не только в военной и экономической сферах, но и, что принципиально, в энергетической.

Ведь именно энергоресурсами Москва и шантажирует как Украину, так и большинство европейских стран. Но не следует забывать, что и Киеву придется отстаивать статус надежного партнера — преодолевать коррупцию и воплощать давно обещанные реформы.