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Факти / Україна / Політика

Альтернатива НАТО? Чого чекати від союзу України, Польщі та Британії

Володимир Рунець Спеціальний кореспондент програми Факти тижня Анна Бурлацька Відеоредактор
Альтернатива НАТО? Чого чекати від союзу України, Польщі та Британії

З трибуни парламенту Володимир Зеленський оголошує сенсаційну новину:

Ми створюємо новий формат політичної співпраці у Європі між Україною, Британією і Польщею.

Плітки про новий союз трьох держав кілька днів точилися в пресі. Версії, які озвучували журналісти, посилаючись на власні джерела, варіювалися від того, що Київ, Лондон та Варшава створюють новий НАТО, до того, що це черговий декларативний союз. З якого користі Україні нуль.

Якщо подивитися на карту Європи, то ймовірний військово-політичний трикутник Київ-Варшава-Лондон насправді матиме вигляд прямої лінії, що проходить через увесь континент.

Така собі лінія оборони від російських намагань домінувати в Європі. Наскільки ж вона може бути ефективною? Та яка роль у кожного учасника цього союзу?

Моравецький розкриває таємницю – Варшава відправляє в Україну польські зенітно-ракетні комплекси Гром, боєприпаси та дрони.

Невже дійсно три країни створили військовий союз і готові вдарити по Росії у разі атаки на Україну?

Британський гість напряму про створення нової структури не говорить.

Велика Британія намагається грати єднальну роль для Заходу. Звісно, йдеться про Україну, але йдеться і про дещо більше – про цілу європейську безпекову архітектуру.

Два роки тому Україна створила інший політичний союз з дружньою Литвою та Польщею. Так званий Люблінський трикутник. Тоді чому б Британії просто не приєднатися до наявного формату?

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін каже, що створення будь-якого політичного об’єднання – правильний сигнал. Але новий альянс має бути про практичні речі, а не про політичні заяви.

І Польща, і Британія й без того підтримують Україну – і грошима, і зброєю, і дипломатією.

Тож навіщо їм ще й офіційний союз?

Почнемо з Лондона. Він явно лідирує у цьому трикутнику.

Це повністю вкладається у концепцію Глобальної Британії, яку розробили на Даунінг-стріт після виходу королівства з ЄС. До того ж це прекрасний шанс стати лідером у протистоянні з Росією.

Військово-політична інвестиція в Україну дасть Лондону широке поле геополітичних можливостей у Східній Європі.

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У Польщі теж є свої мотиви.

Вона, з одного боку, хоче стати повноцінним гравцем на європейському полі, а цей союз ставить її в один ряд із Великою Британією. З іншого, як і українці, поляки мають з Росією спільний кордон.

Поляки неодноразово критикували Німеччину за політичну еквілібристику між європейськими цінностями та російськими інтересами. Наприклад, як і Київ, Варшава відверто виступає проти запуску Північного Потоку-2. Тобто нас об’єднують ще й спільні цілі, яких легше досягати у подібному союзі.

Але є одне але.

У ЄС не дуже люблять занадто самостійні ігри його членів. Особливо на тлі прагнень Варшави розширити свій вплив у регіоні. Офіційно Київ, Лондон та Варшава поки не підписали договору про створення нової структури.

Та й глава українського МЗС, очевидно, аби не наврочити, поки не розголошує деталей тристоронньої угоди.

Що б там не було, але новий союз точно не замінить НАТО. Бо в разі великого наступу Росії на Україну ані Польща, ані Британія своїх солдатів воювати не відправлять. Але він точно вигідний для Києва, бо посилить співпрацю не лише у військовій та економічній сферах, але й, що принципово, в енергетичній.

Адже саме енергоресурсами Москва і шантажує як Україну, так і більшість європейських держав. Втім, не треба забувати, що й Києву доведеться відстоювати статус надійного партнера – долати корупцію та втілювати давно обіцяні реформи.

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