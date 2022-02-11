Политические советники Германии, Франции, Украины и России едины в том, что надо разблокировать и активизировать работу Трехсторонней контактной группы.

Однако к совместному документу во время переговоров 10 февраля в Берлине прийти не смогли.

– Было бы хорошо, если бы ко второй встрече после длительного перерыва мы смогли бы что-то согласовать. Желание такое есть, но сегодня произошло, как произошло. Мы продолжаем работать, – сказал во время брифинга руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Кроме того, политические советники лидеров стран-участниц Нормандского формата подтвердили, что надо выполнять Минские договоренности.

– Все стороны выразили полную приверженность позиции, что только выполнение режима прекращения огня является возможностью продолжения переговоров, – добавил руководитель Офиса президента.

Вместе с тем Андрей Ермак отметил, что украинская сторона настроена на конструктивный диалог и выразил предположение, что следующая встреча в Нормандском формате “состоится очень скоро снова”.