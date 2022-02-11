Радники Нормандської четвірки погодились із розблокуванням роботи ТКГ

Політичні радники Німеччини, Франції, України та Росії єдині в тому, що треба розблокувати та активізувати роботу Тристоронньої контактної групи.

Однак до спільного документа під час перемовин 10 лютого в Берліні дійти не змогли.

– Було б добре, якби під час другої зустрічі після тривалої перерви ми змогли б щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодні відбулось, як відбулось. Ми продовжуємо працювати, – сказав під час брифінгу керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Крім того, політичні радники лідерів країн-учасниць Нормандського формату підтвердили, що треба виконувати Мінські домовленості.

– Усі сторони висловили повну прихильність позиції, що тільки виконання режиму припинення вогню є можливістю продовження перемовин, – додав керівник Офісу президента.

Водночас Андрій Єрмак наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог та висловив припущення, що наступна зустріч у Нормандському форматі “відбудеться дуже скоро знову”.