Німеччина переносить своє генконсульство із Дніпра до Львова. Про це у Twitter повідомило міністерство закордонних справ ФРН.

Посольство у Києві продовжує працювати.

– Ми залишимо наше посольство у Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, що знаходиться там. Наше генеральне консульство у Донецьку, яке знаходиться у Дніпрі з 2014 року, тимчасово переміщене до Львова, – заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

Раніше уряд Німеччини опублікував попередження для своїх громадян – німцям рекомендують не їхати в Україну.

Також повідомлялося, що представник Євросоюзу в Україні Матті Маасікас та амбасадорка Великої Британії Мелінда Сіммонс заявили, що залишаються в Україні.

Нагадаємо, що Державний департамент Америки наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не обіймають критично важливі посади. Таке рішення ухвалили на тлі загрози масштабного вторгнення Росії в Україну.

Джерело: МЗС Німеччини