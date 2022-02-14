Цены на украинских АЗС продолжают бить рекорды. С начала года бензин уже подорожал более чем на 4 грн. И останавливаться, похоже, не собирается.

С каждой заправкой ценник становится все больше.

Главная причина — стремительный рост мировых цен на нефть, которые уже вплотную приблизились к давно забытой отметке в $100 за баррель.

Паникуют не только простые украинцы, но и нефтетрейдеры. Угроза войны в Европе держит мировые биржи в нервном тонусе.

Подлил бензина в огонь паники еще и белорусский диктатор Александр Лукашенко. В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву он пригрозил перекрыть поставки в Украину нефтепродуктов.

Кого-то это может шокировать, но на восьмом году войны Украина все еще покупает нефтепродукты в России и в союзной ей Беларуси. Более чем две трети самого популярного у нас горючего — дизеля — поступает именно из Беларуси. И часто он российского происхождения.

Что такое Россия? Это бензоколонка, это крупное месторождение нефти, имеющее ее фактически за бесценок. По льготной цене получают российскую нефть и белорусские переработчики.

Как можно конкурировать с этими монстрами? Конечно, этот дешевый продукт заполняет рынок, его закупают трейдеры, потому что если ты не купишь, его купит кто-то другой.

Между тем собственная нефтепереработка в Украине — в глубоком кризисе. Большинство заводов давно остановились. Последнее из крупных предприятий — Кременчугский НПЗ. Но способен ли он заменить белорусский бензин?

Несмотря на жесткую конкуренцию, за последние годы здесь провели серьезную модернизацию. На заводе две производственных линии. Но сейчас работает только одна. Вторую подключают только летом, когда существенно возрастает спрос. Сейчас завод работает только вполовину своих возможностей. Но в случае необходимости здесь готовы увеличить производство вдвое. И довести объемы нефтепереработки до 6 млн тонн в год.

Вместе с мощностями еще одного небольшого завода – Шебелинского — это полностью перекрыло бы потребности страны в бензине. Но не в дизеле.

Кроме значительного количества легковушек, на дизеле работают грузовики, автобусы, военная и сельскохозяйственная техника. Через считанные недели в Украине стартует посевная кампания. И без белорусского горючего наших аграриев ожидает настоящая катастрофа.

Какие-то запасы горючего, очевидно, есть у военных. Но вряд ли они смогут поделиться с сельхозпроизводителями.

Поэтому все надежды — на импорт.

За 10 лет разработки до сих пор не дошел до парламента и законопроект о стратегических запасах нефтепродуктов. В этих условиях прекращение импорта горючего из Беларуси по-настоящему положит Украину на лопатки.

Сложно спрогнозировать, что будет происходить, особенно в условиях паники. Но то, что оно исчезнет, и сразу все встанет – это точно.

Быстро переориентироваться на импорт из других направлений тоже не удастся. Наши литовские партнеры обещают вскоре возобновить поставки через Польшу. Однако это будет дольше и дороже — из-за несовместимости железнодорожных путей.

Не все просто и с морскими путями. У нас сегодня тариф на обслуживание кораблей втрое больший, чем в Турции.

Официальный Киев пока не предложил четкого плана выхода из дизельной ловушки. Владимир Зеленский лишь отметил, что белорусы зарабатывают на нашем рынке больше, чем мы на их. Поэтому и убытки большие терпят. Но, похоже, что сейчас речь идет уже не о деньгах.

От любой торговой войны Беларусь на самом деле потеряет больше, чем Украина.

Однако экономика для Лукашенко давно уже не на первом месте. Поэтому нам лучше быть готовыми к самым неприятным сюрпризам.