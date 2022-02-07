Наименьшее расстояние от белорусской границы до Киева – 150 км.

Автомобили, танки, зенитно-ракетные комплексы большой дальности, передвижные разведывательные пункты и авиация. Это то, что журналистам удалось зафиксировать во время подготовки к российско-белорусским учениям.

Это не только войска тактического толка, это и стратегические войска. Это системы, комплексы ПВО, новые комплексы баллистических ракет.

Эта тактическая игра уже поставила на уши и Европу, и США. Самые большие маневры за последние 30 лет. О чем заговорили даже на Совбезе ООН.

Военную технику заметили под Минском, в Слуцке, под Гомелем, в Речице, Наровле, Ельске, Мозыре.

По сути, в нескольких десятках километров от нашей границы.

Но что это значит для Украины?

Черниговщина – ближайшая к белорусским маневрам область со стороны Украины. До соседних государств отсюда – несколько минут пешком. Уже в 500 м отсюда российский пункт пропуска и примерно на таком расстоянии – Беларусь.

Новость об обучении у границ патрули воспринимают с предосторожностью. Но в свои бинокли техники еще не видели. Но в случае провокаций готовы отвечать.

Но что действительно задумали Лукашенко и Путин?

По легенде учений, маневры – это репетиция войны. Но действительно ли это только сценарий? Или подготовка к масштабным действиям? Риторика Лукашенко в последние дни кардинально изменилась. От обещаний ненападения на Украину он перешел к угрозам всему миру.

Если Путин все-таки использует Лукашенко в войне против Украины, то по какому плану будут действовать войска?

О серьезности намерений может свидетельствовать и военная техника, которую взыскали на учебу.

Но есть ли в планах захват украинской столицы?

Наименьшее расстояние от белорусской границы до Киева – 150 км. Путь простирается через зону отчуждения, леса и малонаселенные деревни. И именно это является самой большой опасностью.

Это расстояние для трех танковых переходов, если они будут двигаться 50 км/ч. Или же 6 минут для бомбардировщика СУ-24. И чуть больше для высадки десанта. Ми-24 или так называемый «крокодил» – основной ударный вертолет русского войска. Он может незаметно преодолевать линию обороны, прикрывать из воздуха наземные группировки.

Но долетят точно не все. Ведь у украинского войска есть свое мощное ПВО сухопутных войск и импортные стингеры.

Маловероятным такой сценарий называют в СНБО. Даже если цель учений – запугать, с таким количеством войск и техники всегда есть вариант форс-мажора. Поэтому важно знать, как быстро они покинут границу. Да оставят ли вообще?

А это уже может свидетельствовать о формировании так называемого белорусского фронта России. Союзное Государство, подписание военной стратегии и абсолютная зависимость Лукашенко от Путина как раз идут в унисон этой версии.

Для Украины это тоже дополнительные риски. Но и на этот случай план действий есть.

Военные четко отдают себе отчет, сколько нужно будет дополнительно туда подтянуть нашего резерва для того, чтобы мы в случае необходимости сразу могли его применить.

На этой неделе в зоне отчуждения состоялся “бой за Припять”.

По легенде учений город оказался на линии столкновения и захватил его враг. Эвакуация мирного населения и уничтожение укреплений противника. В конце концов атака отбита. Город освобожден.

Но ожидать ли удар с белорусского направления? Похоже, ответ на это знает только Путин и его верный союзник.

Активная фаза обучения в Беларуси начнется на следующей неделе. Военные будут отрабатывать условное отражение внешней агрессии со стороны украинской и польской границ. Итак, сценарий написан. Расслабляться точно не время.