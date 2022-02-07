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Факты / Украина / Политика

Удар из Беларуси. Как Украина укрепляет северный рубеж?

Елена Зорина Журналист Факти тижня Маргарита Верещагина Видеоредактор
Удар из Беларуси. Как Украина укрепляет северный рубеж?

Наименьшее расстояние от белорусской границы до Киева – 150 км.

Автомобили, танки, зенитно-ракетные комплексы большой дальности, передвижные разведывательные пункты и авиация. Это то, что журналистам удалось зафиксировать во время подготовки к российско-белорусским учениям.

Это не только войска тактического толка, это и стратегические войска. Это системы, комплексы ПВО, новые комплексы баллистических ракет.

Эта тактическая игра уже поставила на уши и Европу, и США. Самые большие маневры за последние 30 лет. О чем заговорили даже на Совбезе ООН.

Военную технику заметили под Минском, в Слуцке, под Гомелем, в Речице, Наровле, Ельске, Мозыре.

По сути, в нескольких десятках километров от нашей границы.

Но что это значит для Украины?

Черниговщина – ближайшая к белорусским маневрам область со стороны Украины. До соседних государств отсюда – несколько минут пешком. Уже в 500 м отсюда российский пункт пропуска и примерно на таком расстоянии – Беларусь.

Новость об обучении у границ патрули воспринимают с предосторожностью. Но в свои бинокли техники еще не видели. Но в случае провокаций готовы отвечать.

Но что действительно задумали Лукашенко и Путин?

По легенде учений, маневры – это репетиция войны. Но действительно ли это только сценарий? Или подготовка к масштабным действиям? Риторика Лукашенко в последние дни кардинально изменилась. От обещаний ненападения на Украину он перешел к угрозам всему миру.

Если Путин все-таки использует Лукашенко в войне против Украины, то по какому плану будут действовать войска?

О серьезности намерений может свидетельствовать и военная техника, которую взыскали на учебу.

Но есть ли в планах захват украинской столицы?

Наименьшее расстояние от белорусской границы до Киева – 150 км. Путь простирается через зону отчуждения, леса и малонаселенные деревни. И именно это является самой большой опасностью.

Это расстояние для трех танковых переходов, если они будут двигаться 50 км/ч. Или же 6 минут для бомбардировщика СУ-24. И чуть больше для высадки десанта. Ми-24 или так называемый «крокодил» – основной ударный вертолет русского войска. Он может незаметно преодолевать линию обороны, прикрывать из воздуха наземные группировки.

Но долетят точно не все. Ведь у украинского войска есть свое мощное ПВО сухопутных войск и импортные стингеры.

Маловероятным такой сценарий называют в СНБО. Даже если цель учений – запугать, с таким количеством войск и техники всегда есть вариант форс-мажора. Поэтому важно знать, как быстро они покинут границу. Да оставят ли вообще?

А это уже может свидетельствовать о формировании так называемого белорусского фронта России. Союзное Государство, подписание военной стратегии и абсолютная зависимость Лукашенко от Путина как раз идут в унисон этой версии.

Для Украины это тоже дополнительные риски. Но и на этот случай план действий есть.

Военные четко отдают себе отчет, сколько нужно будет дополнительно туда подтянуть нашего резерва для того, чтобы мы в случае необходимости сразу могли его применить.

На этой неделе в зоне отчуждения состоялся “бой за Припять”.

По легенде учений город оказался на линии столкновения и захватил его враг. Эвакуация мирного населения и уничтожение укреплений противника. В конце концов атака отбита. Город освобожден.

Но ожидать ли удар с белорусского направления? Похоже, ответ на это знает только Путин и его верный союзник.

Активная фаза обучения в Беларуси начнется на следующей неделе. Военные будут отрабатывать условное отражение внешней агрессии со стороны украинской и польской границ. Итак, сценарий написан. Расслабляться точно не время.

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