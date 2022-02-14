Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц объявил о кредите для Украины в размере €150 млн. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Шольц объявил о предоставлении новых кредитов для Украины. Один из них на сумму €150 млн – это быстрая выплата.

— Я могу объявить быструю выплату €150 млн из текущего несвязанного финансового кредита. И могу объявить новый несвязанный кредит, – заявил Шольц.

Зеленский предложил Германии стать гарантом транзита газа через Украину и приступить к стратегическому диалогу в энергетической сфере.

Кроме того, украинская сторона ожидает достижения договоренностей о проведении саммита лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция, Россия) в ближайшее время.

– Мы обсудили последние шаги в рамках мирного урегулирования. Мы ожидаем, что в ближайшее время удастся провести переговоры и договориться о саммите лидеров Нормандской четверки, — сказал Зеленский.