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Факти / Україна / Політика

Шольц оголосив про кредит для України у розмірі €150 млн

Юля Захарченко редакторка стрічки
Олаф Шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про кредит для України у розмірі €150 млн. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Крім того, українська сторона очікує досягнення домовленостей про проведення саміту лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) найближчим часом.

– Ми обговорили останні кроки у рамках мирного врегулювання. Ми очікуємо, що найближчим часом вдасться провести наступні переговори та домовитися про саміт лідерів Нормандської четвірки, – сказав Зеленський.

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Фото: Getty Images

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