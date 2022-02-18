Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, министры и народные депутаты Украины отправятся на Донбасс в субботу, 19 февраля. Такое решение приняли на фоне обострения ситуации и многочисленных нарушений режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в Киеве по ситуации на Донбассе. Он заявил, что Вооруженные силы Украины не планируют наступательные операции, которые могут навредить нашим гражданам.

– Президент Украины принял решение. Завтра на линию фронта прибудут представители Верховной Рады и министры. Я также по поручению президента отправляюсь завтра на фронт. И завтра будем в тех местах, где напрямую пострадала наша инфраструктура, — подчеркнул он.

ВСУ не планируют наступательные операции на Донбассе, заявил Данилов. Секретарь СНБО отметил, что украинские Вооруженные силы могут реагировать на провокации кафиров только в случае угрозы жизни военных или гражданского населения.

Обострение на Донбассе длится уже второй день. За это время боевики более 100 раз обстреляли позиции ВСУ и местные населенные пункты.