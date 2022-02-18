Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністри та народні депутати України поїдуть на Донбас у суботу, 19 лютого. Таке рішення ухвалили на тлі загострення ситуації та численних порушень режиму припинення вогню на сході України.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу у Києві щодо ситуації на Донбасі. Він заявив, що Збройні сили України не планують наступальні операції, які можуть нашкодити нашим громадянам.

– Президент України ухвалив рішення. Завтра на лінію фронту прибудуть представники Верховної Ради та міністри. Я також за дорученням президента вирушаю завтра на фронт. І завтра будемо у тих місцях, де безпосередньо постраждала наша інфраструктура, – наголосив він.

ЗСУ не планують наступальні операції на Донбасі, заявив Данілов. Секретар РНБО зазначив, що українські Збройні сили можуть реагувати на провокації окупантів лише у разі загрози життю військових чи цивільного населення.

Загострення на Донбасі триває вже другий день. За цей час бойовики понад 100 разів обстріляли позиції ЗСУ та місцеві населені пункти.